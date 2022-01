Szałabawka: staramy się nie doprowadzić do sytuacji, żeby społeczeństwo polskie zubożało

Na Polskim Ładzie zyskuje większość obywateli, większa zamożność oznacza rozwój kraju - podkreślał w "Rozmowach Pod Krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości - Artur Szałabawka.

Zdaniem opozycji jest dokładnie odwrotnie - poseł PiS tłumaczył, że wkrótce Polacy odczują pozytywne skutki zmian.- Polski Ład i ten wielki strumień pieniędzy, który został przekazany poszczególnym włodarzom, już funkcjonuje, to napędza gospodarkę. Mamy bardzo rozwinięty rynek pracownika, pomimo tej inflacji, która jest globalna. My bardzo skutecznie staramy się nie doprowadzić do sytuacji, żeby społeczeństwo polskie zubożało - mówi Szałabawka.Artur Szałabawka przekonywał, że korzyść z Polskiego Ładu odniesie około 18 milionów Polaków. Zwracał uwagę, że Polska jest w bardzo dobrej kondycji gospodarczej w czasach pandemii, o czym pisze chociażby angielskie pismo The Economist.