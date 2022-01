Budowa tunelu przekroczyła półmetek [ZDJĘCIA]

Sprawdzamy, co nowego na budowie tunelu w Świnoujściu. Obecne prace skupiają się głównie przy produkcji elementów potrzebnych do wykonania jezdni i wyjść ewakuacyjnych.

Wykonawca tunelu pod Świną informuje, że betonowe elementy, niezbędne do stworzenia podłoża pod jezdnię są wyprodukowane już w ponad 70 procentach. To między innymi filigrany pod jezdnię i płyty sufitowe. Trwają też prace przy prefabrykacji zbrojenia.Firma demontuje zakład separacji, który wypompowywał urobek z drążonego tunelu. Równocześnie trwają przygotowania do budowy wyjść ewakuacyjnych, wykonywanych w technologii mrożenia gruntu.Cała inwestycja przekroczyła już półmetek prac. Wykonawca szacuje, że na budowie zrealizowanych jest już niemal 60 procent prac.Tunel ma być oddany do użytku na początku 2023 roku.