Ruszyło zbieranie wniosków programu "Remiza" [ZDJĘCIA]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska rozpoczął zbieranie wniosków o dofinansowanie pięciu programów dotyczących ochrony środowiska. Na ten cel fundusz chce przeznaczyć ponad sześć milionów złotych. Pieniądze mogą uzyskać gminy ale także zwykli mieszkańcy na

docieplanie remiz strażackich, usuwanie azbestu czy barszczu Sosnowskiego, oraz edukację ekologiczną mówi prezes Funduszu Marek Subocz.

- Realizowany program "Remiza", jest skierowany do Ochotniczych Straży Pożarnych. O te środki mogą wnioskować zarówno OSP, ale i jednostki samorządu terytorialnego. To jest dofinansowanie nawet do 30 tysięcy złotych na remont tych starych remiz - mówi Subocz.Dzięki pieniądzom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tylko gmina Brojce zutylizowała kilkadziesiąt ton azbestu - mówi wójt gminy Brojce Michał Zinowik.- W gminie Brojce w 2021 roku zebraliśmy 73 tony tego typu odpadów. Przy dofinansowaniu rzędu 30 tysięcy złotych, pokryło to prawie 100% wszystkich wydatków. Jest to szansa, żeby zaoszczędzić jako samorząd, bo samorządy mogą również swoje odpady azbestowe w ten sposób utylizować, ale przede wszystkim pomóc mieszańcom.Najwięcej pieniędzy w tym roku jest przeznaczone na likwidację rakotwórczego azbestu. Pieniądze można otrzymywać w ramach bezzwrotnych dotacji, jak i pożyczek.