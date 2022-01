Strażacy z Trzebieży szczepili na potęgę i szczepić dalej będą

Fot. OSP Trzebież

Szczepili na potęgę i szczepić dalej będą - to strażacy ochotnicy z Trzebieży.

Za swoją pracę w ramach programu "szczepimy się z OSP" otrzymali milion złotych - które przeznaczyli na zakup łodzi ratunkowej i karetki. "Jesteśmy dla was cały czas" - piszą strażacy na swoim profilu Facebook - "w każdy czwartek od 16 do 20 w remizie przy ul. Kopernika jesteśmy do Waszej dyspozycji".



Mundurowi organizują też dojazdy do grup zorganizowanych i pacjentów, którym stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do punktu szczepień.