Szczecinianie ruszyli po wnioski o dodatki osłonowe [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dodatek osłonowy to rządowa pomoc, która ma rekompensować podwyżki za ogrzewanie. Do wypełnienia są 4 strony a do uzyskania nawet 1500 złotych. Dodatek uzależniony jest od dochodu i liczby osób w domu.

Przykładowo przy założeniu, że rodzina jest 4 osobowa, a dochód na mieszkańca nie przekroczy 1500 złotych, dopłata wyniesie 850 złotych. To pomoc, z której warto skorzystać przekonuje jedna z klientek MOPRu w Szczecinie



- Mieszkam w TBS-ach gdzie są rachunki wysokie, mieszkanie nie jest własnościowe i mamy osobno każdy rachunek, za ciepłą wodę, zimną, prąd i czynsz, dlatego warto uważam się starać. Mogę uzyskać od 500 do 750 zł, gdzie mamy gospodarstwo 3 osobowe - mówi szczecinianka.



Należy jednak dodać, że kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium - mówi Maciej Homis z Miejskiej Ośrodka Pomocy Rodzinie.



- Pierwsze osoby złożyły już swoje wnioski w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Wpłynęło ich około 55 pierwszego dnia. Większość osób dopytuje, na jakich zasadach mogą z tej pomocy skorzystać. Pobierają wnioski, także spodziewamy się w przyszłym i kolejnych tygodniach tych wniosków będzie znacznie więcej - mówi Homis.



W Szczecinie wnioski o dodatki osłonowe można składać w Szczecińskim Centrum Świadczeń na ul. Kadłubka i na prawobrzeżu na ul. Rydla.



Pierwsze wypłaty dodatku osłonowego w marcu przed świętami Wielkanocnymi.