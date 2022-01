10 mln zł na wspólny projekt US i Instytutu Archeologii i Etnologii

Fot. Uniwersytet Szczeciński.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uznał projekt "Chrzest Pomorza w dziejach Polski i Europy: jubileusz 900-lecia" za ważny i podjął decyzję o finansowaniu przedsięwzięcia w kwocie 10 mln złotych.

Projekt ma wymiar nie tylko naukowy, ale również edukacyjny, aby pokazać współczesnym zachodniopomorzanom, ale nie tylko, jak ważne było to wydarzenie w historii Polski. Nie było jeszcze takiego dużego projektu, który był związany z taką okrągłą datą - mówił profesor US ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki.



- Potrzebne są kolejne badania, przede wszystkim archeologiczne, aby ustalić na ile wszystkie zbadane lub zdobyte artefakty potwierdzają to wszystko co się działo na tych ziemiach, dlatego ten projekt jest tak bardzo ważny - mówi Chojnacki.



Odpowiedzialny za pierwsze badanie archeologiczne będzie prof. Marian Rębkowski - Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Miejscami, którymi będą badane pod względem archeologicznym, będą m.in. Pyrzyce, Szczecin, Wolin, Kamień Pomorski, Białogard.



Projekt będzie realizowany w latach 2022-2028.