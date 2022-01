Wojsko pomoże działkowcom odciętym od drogi w Kołobrzegu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Około 400 ogródków działkowych w Kołobrzegu zostało odciętych od drogi dojazdowej. Z pomocą może przyjść im wojsko.

Problem dotyczy działkowców z ogrodów im. Emilii Gierczak. Już przed rokiem zwrócili oni uwagę urzędnikom na fatalny stan mostu będącego jedynym dojazdem do około 400 działek. Okazało się, że konstrukcja nigdy nie została skomunalizowana i nie ma właściciela. Dopiero w grudniu magistrat doprowadził do przejęcia mostu, jednak wówczas z uwagi na jego stan musiał zamknąć przejazd.



Działkowcy nie kryją, że jest to dla nich duże utrudnienie.



- Jest problem, żeby coś przewieźć, już czas wziąć się za ten mostek, żeby można było przejechać - mówi działkowiec.



Miasto już projektuje nowy most, jednak do czasu jego powstania potrzebuje przeprawy tymczasowej. O pomoc urzędnicy zwrócili się do wojska. Apel do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka wystosował też poseł Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości.



- Uzyskałem wstępną zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej, że będzie rekonesans specjalistów - mówi Hoc.



Wojskowi specjaliści mają ocenić, jaki rodzaj przeprawy można zastosować w pobliżu działek.



Budowa stałego mostu ma natomiast rozpocząć się za rok.