PŻB kupi nowy prom

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeski armator promowy Polska Żegluga Bałtycka chce kupić nowy prom. Na ten cel otrzymał wsparcie w wysokości 140 milionów złotych.

Prom trafi na linie pływające do Szwecji - mówi Andrzej Madejski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.



- Skarb Państwa przeznaczył 140 milionów złotych dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, w formie skarbowych papierów wartościowych. Są one przeznaczone na rozwój rynku promowego. W naszym przypadku, spółki Polska Żegluga Bałtycka, będą te środki przeznaczane na pozyskanie kolejnej jednostki na naszą linię albo Świnoujście - Ystad albo Gdańsk - Nynäshamn - mówi Madejski.



Mamy kilka ofert kupna promu na stole. Rozmawiamy z kontrahentami.



- W tej chwili pracujemy nad pozyskaniem jednostki. Prowadzimy rozmowy z kilkoma armatorami dysponującymi używanymi jednostkami, a także z brokerami, aby ją wyszukać. Wchodzimy na rynek zakupu promu używanego lub nowego w kończącej się fazie budowy - mówi prezes PŻB.



Polska Żegluga Bałtycka ma też otrzymać drugi prom zamówiony w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Pierwszy trafi do Polskiej Żeglugi Morskiej.