Rusza program terapii uzależnienia od smartfonów

Fot. pixabay.com / martaposemuckel (CC0 domena publiczna)

Coraz więcej dzieci ma z tym problem, teraz mogą skorzystać z terapii za którą zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

Chodzi o uzależnienie młodych ludzi od nowych technologii: smartfonów, tabletów i komputerów.



Rusza pilotażowy program Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Bierze w nim udział 10 ośrodków w kraju.



W Szczecinie, rodzice po pomoc mogą zgłosić się do poradni „Powrót z U”. Dzieci zostaną najpierw zdiagnozowane, później będą mogły brać udział w terapii indywidualnej i grupowej. Program jest dla młodych ludzi od 10. do 19. roku życia.



Problem ze zdrowym korzystaniem ze smartfonów ma coraz więcej osób. Wyjście z uzależnienia jest trudnym procesem - mówi Monika Cegłowska-Pundyk, kierownik poradni profilaktyczno-społecznej „Powrót z U”.



- My mamy tutaj głównie pacjentów uzależnionych od narkotyków i alkoholu młodocianych. Im jest łatwiej, mogą odstawić i zapomnieć, nie korzystać z tych substancji, natomiast z urządzeń multimedialnych nie da się nie korzystać. Tutaj, mamy zamiar pracować bardziej nad redukcją szkód, czyli nauczenia się zdrowego korzystania niż abstynencji i całkowitego zaniechania, bo to kompletnie nie ma sensu - tłumaczy Cegłowska-Pundyk.



- Rodzice powinni być zaniepokojeni, kiedy zaczną pojawiać się problemy - dodaje Monika Cegłowska-Pundyk. - W komunikacji, kiedy pojawiają się problemy w szkole. Kiedy ten czas jest przede wszystkim wydłużony ciągłą potrzebą bycia na bieżąco, gdy nie ma alternatywnych form spędzania czasu, czyli kiedy dziecko siedzi cały czas przy tych urządzeniach i nie ma pasji, nie uprawia sportu oraz nie spotyka się z rówieśnikami.



Jak dodaje Monika Cegłowska-Pundyk, zainteresowanie programem jest duże.



Poradnia działa przy ul. Klonowica 1A. Aby wziąć udział w leczeniu, nie potrzeba skierowania, wystarczy zgłosić się do placówki. Terapia obejmuje 15 tygodni. Program pilotażowy potrwa rok.