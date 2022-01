Książnica Stargardzka. "To będzie coś więcej, niż biblioteka"

"To miejsce będzie czymś więcej, niż biblioteką." Tak o Książnicy Stargardzkiej mówi jej nowa dyrektor Jolanta Aniszewska.

Aniszewska tę funkcję objęła tydzień temu. Jak mówiła w "Rozmowach pod Krawatem" -książnica nadal będzie miejscem poświęconym przede wszystkim książkom. Ma jednak stać też m.in. centrum spotkań.- Książki będą zawsze w bibliotece królowały, natomiast dzisiejszy czytelnik oczekuje też, żeby to miejsce było dla niego czymś więcej. Chce, żeby to było miejsce, do którego może przyjść i podyskutować o książce, zagrać w grę, albo po prostu przyjść, bo chce przyjść do miejsca, w którym czuje się dobrze, posiedzieć, pomyśleć, coś przekartkować - tłumaczy Aniszewska.W siedzibie Książnicy Stargardzkiej trwa teraz remont wart osiem milionów złotych. Placówka na czas prac funkcjonuje przy ul. Wojska Polskiego.