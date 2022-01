Prawosławni świętują Boże Narodzenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w kościele prawosławnym i grekokatolickim. Według kalendarza juliańskiego, uroczystości przypadają trzynaście dni po świętach katolickich.

W piątek wierni w Szczecinie rozpoczęli dzień od liturgii w Cerkwii św. Mikołaja Cudotwórcy. Natomiast w czwartek mieli wieczerzę wigilijną, gdzie obowiązywał post i dzielili się prosforą czyli chlebem.Szukajmy Dziecka Bożego w naszym świecie - nakłania greckokatolicki arcybiskup Eugeniusz Popowicz. Z kolei hierarchowie kościoła prawosławnego zaznaczają, aby być wiernym wierze i kulturze, którą niech umacnia młodzież i dzieci.- Pierwszego dnia Bożego Narodzenia wszyscy idą do cerkwi. Później wszyscy zbierają się w domu z rodzinami, przy stole, śpiewają kolędy i tak obchodzą święta. Nie wyobrażam sobie pierwszego dnia świąt bez odwiedzenia cerkwi. Myślę, że każdy musi tutaj po prostu przyjść, tak samo jak pasterze przyszli do Jezusa Chrystusa, tak samo my powinniśmy przyjść właśnie do cerkwi. Życzymy sobie zdrowia, zgody i pokoju. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Pochodzę z miejscowości Dniepr na wschodzie Ukrainy. Przyjechałam do Szczecina z rodziną, bardzo nam się tu podoba - mówi jedna z wiernych.Życzenia prawosławnym i grekokatolikom z okazji świąt Bożego Narodzenia złożył też prezydenta Andrzej Duda z małżonką.