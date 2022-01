Niemcy o obniżce cen paliw w Polsce: "to cud"

"Cud cenowy", można zatankować nawet o 40 centów taniej na jednym litrze - tak niemiecki dziennik "Nordkurier" - odnosi się do obniżki cen paliw w Polsce, które obowiązują od 20 grudnia w ramach tarczy antyinflacyjnej.

Gazeta opisuje obserwację niemieckiego maszynisty z Prenzlau 44-letniego Enrico Blohm,który codziennie jeżdżąc pociągiem relacji Angermunde - Szczecin Główny, widzi przez okno swojej kabiny jak ceny benzyny, z każdym tygodniem windują coraz bardziej w dół.Ile oszczędzają na tankowaniu w Polsce, Niemcy? O to zapytaliśmy ich na jednejze stacji benzynowych w Lubieszynie.- Raz w tygodniu, raz w tygodniu, dwa samochody. Oboje z mężem musimy tankować benzynę. Jeździmy do pracy i tak jest taniej. - Jeśli jest taniej, to jest lepiej. 30-40 centów oszczędzamy na litrze, tu jest taniej - mówili zapytani Niemcy.Rząd chce obniżyć podatek VAT na paliwa z 23 do 8 procent. Taką deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki. Może to spowodować obniżenie ceny litra benzyny do około 5 złotych.Obniżka ma wejść w życie w lutym i będzie obowiązywać przez pół roku.