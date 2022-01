Ukradł dane i dostęp do karty płatniczej, a następnie wypłacił z konta mieszkanki Kołobrzegu 1500 złotych. Młodego mężczyzny poszukuje policja.

Kołobrzeska policja prowadzi dochodzenie w sprawie kradzieży pieniędzy. Tym razem przestępca wykorzystał naiwność kobiety, która próbowała sprzedać produkt na portalu aukcyjnym.



Oszust podstępnie uzyskał dane i dostęp do karty płatniczej, a następnie wypłacił gotówkę w bankomacie zlokalizowanym w Gdyni. Sprawca ukradł kobiecie 1500 złotych.



Kołobrzeska policja opublikowała film przedstawiający wizerunek młodego mężczyzny podejrzanego o to przestępstwo. Nagrały go kamery monitoringu zainstalowane przy bankomacie. Osoby, które rozpoznają sprawcę proszone są o kontakt z policją.