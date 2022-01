Nie zdążyli dojechać do szpitala, Kacper przyszedł na świat w karetce

Noworodek otrzymał 10 punktów w skali Apgar - tłumaczy Bartosz Kaźmierski. Fot. Ratownictwo Medyczne Pyrzyce

Przyjęli poród w karetce. Ratownicy medyczni z Pyrzyc otrzymali wezwanie do kobiety, u której rozpoczęła się akcja porodowa.

Bartosz Kaźmierski i Krzysztof Łukaszuk nie zdążyli dowieźć przyszłej mamy do szpitala w Stargardzie. Chłopczyk nie chciał czekać ani chwili dłużej, a ratownicy nie mogli jechać szybko ze względu na warunki atmosferyczne.



Noworodek otrzymał 10 punktów w skali Apgar - tłumaczy Bartosz Kaźmierski.



- Na początku poszliśmy po panią do domu, zobaczyliśmy co się z panią dzieje, zaprowadziliśmy kobietę do karetki. Przyszła, położyła się i próbowaliśmy jednak do tego szpitala zdążyć dojechać. Musieliśmy całą drogę z Pyrzyc do Stargardu jechać z prędkością około 60 kilometrów na godzinę, bo po prostu szybciej się nie dało. Nie było żadnych komplikacji przy porodzie, wszystko poszło zgodnie z planem i wszyscy na końcu byli szczęśliwi - wspomina Kaźmierski.



Mama dziecka podkreślała w rozmowie z ratownikami, że chłopiec otrzyma imię Kacper. Bobas przyszedł na świat nad ranem, o godzinie 05:40.