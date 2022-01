Uczniowie wspierają chorą na raka nauczycielkę. Zorganizowali kiermasz [ZDJĘCIA]

Ponad siedem tysięcy złotych uzbierano podczas kiermaszu w Kaliszu Pomorskim na leczenie nowotworu u 32-letniej Kamili Kulik, nauczycielki języka niemieckiego.

Pomysłodawczynią akcji pomocy jest 12-letnia Zuzia Bargieł, uczennica siódmej klasy która, wspiera swoją nauczycielkę w walce z rakiem. Dziewczyna wraz ze swoją mamą, babcią i przyjaciółmi zorganizowała w czwartek loterię fantową oraz sprzedaż ciast.Nastolatka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi o pomoc dla chorej nauczycielki.- Jeśli będzie potrzeba to jeszcze raz coś takiego zorganizujemy. Warto pomagać z racji tego, że nie wiadomo co się nam przytrafi w życiu. Wydaje mi się, że pomoc jest tutaj najlepsza - tłumaczy nastolatka.Leczenie nowotworu jest bardzo kosztowne, liczy się każda złotówka wsparcia - przyznaje chora nauczycielka.- Aby ulżyć sobie w cierpieniu potrzebne są leki, rehabilitacja, fizjoterapeuci, sprzęt medyczny - to generuje ogromne koszty, które bardzo obciążają budżet domowy. Społeczność lokalna bardzo się zaangażowała w pomoc, otaczają mnie naprawdę wspaniali ludzie o ogromnych sercach - dodaje ze wzruszeniem w głosie nauczycielka.Kamila Kulik jest podopieczną Fundacji Onkologicznej Rakiety, gdzie każdy może wpłacić pieniądze lub oddać 1% podatku. Link do zbiórki