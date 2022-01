Utrudniony dojazd do Dworca PKP. Kierowcy lekko zaskoczeni

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kolejna zmiana organizacji ruchu na ulicach Szczecina. Od soboty kierowcy na części ulicy Kolumba będą poruszać się tylko jednokierunkowo. Chodzi o odcinek od wiaduktu przy ulicy Zapadłej aż do skrzyżowania z ulicą Dworcową. Ten fragment pokonujemy jedynie w kierunku centrum miasta.

Na odcinku od ulicy Zapadłej i wiaduktu na Dąbrowskiego w stronę Dworca Głównego będziemy poruszać się tylko jednym pasem jezdni, w jednym kierunku. Taka sytuacja będzie trwała aż do skrzyżowania z ulicą Nową, czyli dojazd do Dworca Głównego będzie mógł się odbywać tylko od strony Pomorzan - mówi Marcin Charęza z Urzędu Miasta Szczecin.



Utrudnienia w ruchu dotyczą także komunikacji miejskiej. Od dziś zmianie uległa trasa przejazdu tramwaju linii nr 6. Obecnie szóstka kursuje na trasie od Gocławia przez ulicę Wyszyńskiego do Bramy Portowej. Od Bramy Portowej do Pomorzan wprowadzono autobus zastępczy linii nr 806.



- Zmiany dotyczą także linii nr 75 - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - Autobusy będą jechały przez 3 Maja i ulicę Owocową do przystanku końcowego Dworzec Główny i powrót przez ulicę Nową. Na zmienionej trasie oczywiście także przystanki tymczasowe, zastępcze.



Kierowcy są lekko zaskoczeni zmianami. - Katastrofa, tragedia. Po tych dziurach, zawieszenie to będzie chyba trzeba co miesiąc robić. Nie ma problemu, ale masa kierowców jedzie pod prąd. Na pewno będą korki. Potrwa to pewnie z 1,5-2 lata. Myślę, że w środę się trochę wyklaruje, bo pierwsze dwa dni będą ciężkie, bo ludzie nie patrzą na znaki i jadą na pamięć - powiedzieli kierowcy naszemu reporterowi w sobotni poranek.



Wprowadzone dziś utrudnienia w ruchu spowodowane są rozpoczynającą się przebudową torowiska tramwajowego na ulicy Kolumba.