Miłośnicy zimnych kąpieli opanowali Kołobrzeg [ZDJĘCIA]

Rozpoczął się Światowy Festiwal Morsowania. Już po raz 10. do Kołobrzegu zjechali się fani zanurzania się w falach Bałtyku zimą.

W sobotę oficjalnie otwarto festiwal morsowania, a na plaży centralnej pojawiło się kilkaset osób.



Chociaż nad morzem od rana padał śnieg, to temperatura na lekkim plusie prawdziwym morsom nie jest straszna.



- Woda jest super, lepiej przyjechać w zimie, bo przynajmniej człowiek jest przyzwyczajony do tej temperatury i łatwiej się wchodzi. - Warunki są iście morsowe, mamy śnieg, mamy temperaturę wody w okolicach 3 stopni. Jak morsować to tylko w Kołobrzegu - opowiadali zwolennicy zimnych kąpieli w morzu.



Kulminacyjny punkt imprezy nastąpi w niedzielę. Po tradycyjnej paradzie morsów w niedzielę punktualnie o godzinie 12:00 w zimnych falach Bałtyku zanurzyć ma się około tysiąc osób.