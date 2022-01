Niedziela Chrztu Pańskiego w Kościele Katolickim

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

W pierwszą niedzielę po Trzech Króli, Kościół Katolicki obchodzi Niedzielę Chrztu Pańskiego, która kończy okres Bożego Narodzenia, chociaż w polskiej tradycji czas śpiewania kolęd trwa do 2 lutego.

Chrzest Święty jest pierwszym sakramentem przyjmowanym przez nowego członka Kościoła.



- Przez Chrzest Święty stajemy się dziećmi samego Boga. To brama sakramentów - mówi ks. Tomasz Gruszto z parafii św. Kazimierza w Policach. - To ten sakrament, który zmywa grzech pierworodny, który zmywa wszystkie grzechy. Ale w sposób szczególny włącza nas w Kościół, włącza nas we wspólnotę Kościoła.



Chrzest to nie jest wydarzenie dla samego wydarzenia - dodaje ks. Gruszto. - Jest tym, co rozpoczyna naszą drogę życia chrześcijańskiego, które ma być w ojcu, ma być naszym usynowieniem i złączeniem się z miłością Boga jako Ojca. Takiej bliskiej miłości jak dzieci wobec rodziców.



Niedziela Chrztu Pańskiego jest też świętem patronalnym Ruchu Światło-Życie.