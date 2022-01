Nowe dane o zakażeniach

Fot. pixabay.com / Elchinator (CC0 domena publiczna)

Od soboty w Polsce potwierdzono 11106 przypadków koronawirusa - podało Ministerstwo Zdrowia. W Zachodniopomorskiem to 526 przypadków.

Zmarły 22 osoby, z których 15 miało także inne schorzenia. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach: mazowieckim, małopolskim i śląskim. Od soboty wyzdrowiało 13800 osób.



Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że zakażeń jest więcej niż tydzień temu. - To wzrost o ponad 55 procent porównując tydzień do tygodnia. Musimy brać poprawkę na okres świąteczny. Spośród 22 zmarłych osób, 19 to osoby niezaszczepione - dodał Kraska.



Wiceminister zdrowia poinformował, że od soboty o 10 zwiększyła się liczba wykrytych zakażeń omikronem - nowym wariantem koronawirusa.



Minionej doby wykonano ponad 71 tysięcy testów na obecność koronawirusa.



Łącznie od początku pandemii potwierdzono w naszym kraju 4 miliony 200 tysięcy zakażeń. Zmarło prawie sto tysięcy osób.