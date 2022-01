"Afera policka". Prokuratura: pieniądze klubu na kampanię wyborczą

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Co najmniej 50 tysięcy złotych, z przywłaszczonych pieniędzy Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police, przeznaczonych zostało na kampanię wyborczą byłej prezes Joanny Ż. Tak wynika z aktu oskarżenia opublikowanego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie. W tej sprawie zarzuty postawiono już trzem osobom, którym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Chodzi o byłą prezes klubu Joannę Ż., byłego dziennikarza TVN Radosława C. oraz byłego szefa polickich struktur Platformy Obywatelskiej Macieja G. Wszyscy oskarżeni są o przywłaszczenie, poświadczenie nieprawdy oraz finansowanie kampanii z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej.



Zdaniem prokuratury, Joanna Ż. - jako prezes klubu - zawarła z Radosławem C. umowy świadczenia usług marketingowych oraz public relations. W ocenie śledczych, miała przy tym świadomość, że umowy te mają charakter pozorny, a usługi te nie będą wykonywane. Właśnie z tych środków miała być finansowana kampania wyborcza Joanny Ż. Do tego, prowadzący tę kampanię Maciej G. nie wykazał wydatków z tym związanych w sprawozdaniu finansowym Komitetu Wyborczego kandydatki do Sejmu. Jak poinformowała prokuratura, Radosław C. przyznał się do winy. Do zarzucanych im czynów nie przyznali się natomiast Joanna Ż. i Maciej G.