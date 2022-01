Zapowiedź obniżki VAT na paliwa. "Odpowiedzialność za portfele Polaków"

Zapowiadana przez rząd obniżka podatku VAT na paliwa - z 23 procent na 8 procent - była jednym z tematów porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Jacha, ta decyzja to odpowiedzialność nie tylko za państwo, ale także za portfele Polaków. - Trzeba być optymistą, że ta kolejna decyzja spowoduje, że w ciągu kilka miesięcy inflacja wróci do przyzwoitego poziomu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie składa broni i nie mówi "to się dzieje na świecie, nic nie mamy na to wpływu". Tylko próbuje walczyć tymi narzędziami, które są możliwe do zastosowania - mówi Jach.Czy ta propozycja rządu przyniesie jakieś widoczne dla portfeli Polaków efekty, dowiemy się już niebawem - ocenia poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. - Jeżeli chodzi o tarczę, to zobaczymy czy zadziała i nam pomoże. Czy zatrzyma te ceny. Za dwa tygodnie będziemy mogli widzieć pierwsze efekty. Jeżeli coś będzie nie tak, trzeba będzie szybko interweniować, rozliczyć program i działania rządu.Obniżka podatku VAT na paliwa powinna mieć charakter stały, a nie tylko czasowy - uważa regionalny pełnomocnik Konfederacji Marcin Bedka. - Zmiana i obniżenie podatku akcyzy czy podatku od paliw to są bardzo dobre ruchy, które Konfederacja w samym założeniu popiera. Miała to nawet w ostatnim programie wyborczym. Pamiętam, jak kiedyś Platforma podnosiła VAT z 22 do 23 procent na rok, potem na dwa, a został do dzisiaj. Bardzo więc liczę, że PiS obniży podatek i zostanie na stałe. Taka prowizorka się utrzyma.W ocenie rządu, obniżka podatku VAT na paliwa przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy.