Fundusz Solidarnościowy - zrealizowane wszystkie wnioski w regionie [ZDJĘCIA]

Zrealizowano wszystkie wnioski - zaznacza wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie 20 milionów złotych trafiło do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego z rządowego Funduszu Solidarnościowego.

Fundusze te pozwolą samorządom na sfinansowanie tzw. opieki wytchnieniowej i asystenta osoby niepełnosprawnej. Zrealizowano wszystkie wnioski - zaznaczał wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że wszystkie samorządy, które złożyły wnioski zarówno w jednym, jak i w drugim programie otrzymały dofinansowanie. Innymi słowy: nie było takiego wniosku z woj. zachodniopomorskiego, czy to wniosku gminy, czy wniosku powiatu, który nie zostałby dofinansowany - podkreślił wojewoda.



Dzięki tym funduszom osoby niepełnosprawne będą mogły pozostać w swoich domach. Nie trafią do domów opieki społecznej.



- Co to znaczy "asystent osoby niepełnosprawnej"?! To, że będzie mogła być w swoim domu, w swoim mieszkaniu, że będzie mogła wieść w miarę normalne życie, nie będzie musiała korzystać z domu opieki, bo będzie to osoba, która pomoże się umyć, pomoże ugotować, załatwić istotne, bytowe sprawy - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński.



Problemem w naszym regionie jest fakt, że nie wszystkie samorządy wystąpiły o pieniądze. Gdyby było więcej wniosków, pieniędzy byłoby więcej - zaznaczył wojewoda.



Żadna z gmin w powiecie drawskim, choszczeńskim i białogardzkim nie złożyła wniosku o sfinansowanie tzw. opieki wytchnieniowej. Rząd przeznaczył dla naszego regionu prawie 20 milionów złotych m.in. na ten cel - mówił Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Można by z pewną ironią zapytać, czy w niektórych powiatach i gminach nie ma osób niepełnosprawnych, może jest tam wyjątkowo zdrowe społeczeństwo. Natomiast możemy podejrzewać, że tak niestety nie jest. Stąd z naszej strony wielki apel, żeby korzystać z tych możliwości, które stwarza rząd - mówił Dobrzyński.



Podobna sytuacja jest z finansowaniem asystenta osoby niepełnosprawnej. Na 18 powiatów tylko sześć złożyło wnioski - mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Jeżeli chodzi o asystenta osobistego, to 15 milionów złotych trafi do 48 gmin i sześciu powiatów w Zachodniopomorskiem. Można powiedzieć, że jest to około połowa samorządów naszego województwa, jeżeli mówimy o gminach. Jeżeli mówimy o powiatach, to jest to 1/3 - mówił Bogucki.



W ubiegłym roku na te dwa cele przeznaczono kwotę prawie cztery razy niższą.



Dzwonimy do starosty drawskiego Stanisława Cybuli z Lewicy z pytaniem, dlaczego nie złożył wniosku w sprawie sfinansowanie tzw. opieki wytchnieniowej, ale nie odbiera telefonu.