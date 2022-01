Założenia Polskiego Ładu przedstawi w szczegółach Ministerstwo Finansów. Internetowy czat dla księgowych potrwa do piątku. Urzędnicy odpowiedzą na pytania związane ze zmianami podatkowymi.

To reakcja rządu na informacje o tym, że część pracowników, m.in. nauczycieli otrzymało niższe pensje niż w ubiegłym roku. Według rządu wynika to ze złej interpretacji nowych przepisów, a nie z założeń Polskiego Ładu.Zachodniopomorski wicekurator, Jerzy Sołtysiak zachęca księgowych w szkołach, aby skorzystali z możliwości rozmowy.- Od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 będą organizowane przez ekspertów Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Inspekcji Skarbowej spotkania, które mają pomóc w interpretacji i zastosowaniu nowych przepisów - informuje wicekurator.Jak zaznacza rząd, nikt kto zarabia poniżej 12 800 złotych brutto nie straci na Polskim Ładzie. Celem jest umocnienie klasy średniej.