Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Zablokowana jest droga krajowa numer 20 między Drawskiem a Złocieńcem.

To z powodu awarii ciężarówki. Pojazd blokuje trasę. Objazd prowadzi przez Rzęśnicę - Darskowo. Utrudnienia potrwają co najmniej do godziny 15.