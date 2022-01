Elementy tunelu są już na miejscu, więc można dokończyć drogę

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Wszystkie betonowe segmenty, produkowane i składowane w okolicach budowy tunelu w Świnoujściu, już są wewnątrz inwestycji. Tymczasowy plac składowy, przez który ma przebiegać droga łącząca obwodnicę miasta z nowym centrum usług, został odblokowany. Z pracami mogą ruszyć drogowcy.

Zasadnicza część wschodniej obwodnicy Świnoujścia została ukończona, ale z drobnym wyjątkiem - wyjaśnia Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.





- Drogę od nowo powstałej obwodnicy wschodniej wykonaliśmy jeszcze nie w pełni. Kolidowała ona na odcinku środkowym z pracami związanymi z budową tunelu - mówi Michalska.



Do niedawna miejsce, przez które przebiegać będzie nowa droga, była placem składowym. Łącznie leżało na nim 6 280 betonowych segmentów, po których połączeniu powstało 785 pierścieni tunelu.



Tymczasowy plac zniknął, więc droga do prac została otwarta - dodaje Michalska.



- Tunelowcy już wykonali sam przewiert, więc te segmenty, które były składowane, są już zainstalowane. Możemy przystąpić do ukończenia tej drogi - mówi zastępca prezydenta Świnoujścia.



Nowa droga połączy wschodnią obwodnicę Świnoujścia z powstałym niedawno Centrum Usług "Mulnik".