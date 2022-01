Uczniowie i studenci znów stacjonarnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Powrót uczniów na zajęcia stacjonarne. Od 20 grudnia ze względu na pandemię młodzież uczyła się w trybie zdalnym. W poniedziałek dzieci wróciły do szkół podstawowych i średnich. Studenci także uczą się stacjonarnie.

- Na pewno więcej wyniknie z nauki niż siedzieć przed komputerem i udawać, że zajęcia interesują. Wolałbym zdalnie, jest coraz więcej zakażeń. Mam koleżankę, która ma bardzo słabą odporność i boi się przyjść na wykład, została w domu - mówią studenci Uniwersytetu Szczecińskiego.- Na razie wracamy do nauki stacjonarnej - mówi Jerzy Sołtysiak, zachodniopomorski wicekurator oświaty. - Edukacja zdalna może być tylko i wyłącznie uzupełnieniem edukacji stacjonarnej. Nie dotarły do nas jeszcze i nie mamy wiedzy na temat tego, żeby były planowane jakieś zmiany polegające na tym, że będzie organizowana edukacja zdalna.Dzieci w Zachodniopomorskiem będą chodzić do szkoły przez trzy tygodnie - 30 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe.Ferie zimowe mają się rozpocząć zgodnie z planem roku szkolnego. Początek pierwszej tury ferii 17 stycznia.