Niemcy nie płacą za parking? Kołobrzeg znalazł na nich sposób

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Niemieccy kierowcy, którzy unikają opłat za miejskie parkingi w Kołobrzegu, powinni mieć się na baczności. Miasto znalazło sposób na ściągnięcie pieniędzy za nieopłacone przez cudzoziemców bilety parkingowe.

Kołobrzeski magistrat poszukuje kancelarii prawnej, która zajmie się egzekucją mandatów od niemieckich kierowców, którzy nie wykupują biletów w strefach płatnego parkowania, a także nie płacą nałożonych na nich z tego tytułu mandatów.



To kontynuacja pilotażowego programu rozpoczętego przez miasto w 2020 roku. Wówczas przekazało do egzekucji 200 spraw, z których połowa zakończyła się sukcesem.



O tym, jaki sposób na rozwiązanie problemu znalazł Kołobrzeg, mówi Michał Kujaczyński, rzecznik miejscowego urzędu.



- W naszym posiadaniu są numery rejestracyjne samochodów, które stały w Strefie Płatnego Parkowania bez uiszczenia opłaty. Przekazujemy je kancelarii, która nawiąże z nami współpracę. Oni w niemieckim systemie szukają właścicieli tych pojazdów oraz prowadzą windykację należności - mówi Kujaczyński.



Firmy, które chciałyby zająć się kolejnym zleceniem dla miasta, mogą zgłaszać się do 14 stycznia. Władze Kołobrzegu chcą ściągnąć należności z kolejnych 160 kierowców, którzy otrzymali mandaty w 2021 roku.