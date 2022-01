Zmiany na lepsze w zasiłku chorobowym

Zmieniły się niektóre zasady dotyczące zasiłku chorobowego. Wzrósł między innymi ten za pobyt w szpitalu.

Wcześniej był niższy od standardowej stawki i wynosił 70 procent podstawy wymiaru, teraz jest to 80 procent, niezależnie od tego, czy jest to hospitalizacja bądź pobyt w domu.- Zmienia się także kwestia dotycząca tzw. kontynuacji leczenia - poinformował Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Teraz nie ma znaczenia, na co chorujemy, ponieważ każde kolejne zwolnienie, gdy przerwa między nimi nie przekracza 60 dni, jest sumowane aż do wyczerpania rocznego zasiłku chorobowego. Do końca ubiegłego roku sumowane były tylko zwolnienia lekarskie, które pacjent dostawał na tę samą chorobę.Ponadto modyfikację przeszedł zasiłek chorobowy dla osób ubezpieczonych dobrowolnie - dodał Jagielski.Chodzi m.in. o prowadzących działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące. Przedsiębiorcy nie stracą prawa do zasiłku z powodu spóźnienia w opłaceniu składki, będą mogli otrzymać świadczenie chorobowe, gdy spłacą ją po terminie - podsumował Karol Jagielski.Więcej o zmianach przeczytać można na stronie internetowej ZUS