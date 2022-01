Jaka przyszłość toru gokartowego? Za i przeciw

Skrajne opinie miejskich radnych w sprawie przyszłości działek przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Chodzi o teren, na którym dziś znajdują się m.in. tor gokartowy i schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Jak informowaliśmy w poniedziałek, miasto przygotowuje zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Chodzi o to, by zmienić przeznaczenie działek.Dziś są dedykowane na cele sportowe-rekreacyjne, a urzędnicy chcą, by trafiły pod zabudową wielorodzinną. Przeciwko temu protestuje zarządca tory gokartowego, który w konsekwencji straci miejsce do prowadzenia działalności.Pomysł postawienia osiedla przy Wojska Polskiego chwali Patryk Jaskulski, radny Koalicji Obywatelskiej.- Obiekty podobnego typu powinny być na obrzeżach miasta, a w miejscach i na terenach atrakcyjnych powinna powstawać zabudowa rodzinna - argumentował radny Jaskulski.Przeciwnego zdania jest Agnieszka Kurzawa, radna Prawa i Sprawiedliwości.- Wiele razy zwracałam na to uwagę, że nasze miasto już jakiś czas temu stało się eldorado developerów, którzy mają monopol na najbardziej atrakcyjne tereny w mieście. No i, niestety, odbywa się to kosztem mieszkańców czy też przedsiębiorców, których miasto nie pyta i nie bierze pod uwagę w dyskusjach - oceniła radna Kurzawa.Piotr Krzystek, prezydent Szczecina do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych, odpowiadając na pytania internautów. Napisał m.in., że „Nikt nigdy nie ukrywał, że tę przestrzeń należy zagospodarować inaczej. Działanie schroniska oraz toru w takim miejscu to pewna zaszłość”.Dodał, że nie jest planowana budowa blokowiska, a budynki niższe, pasujące do charakteru ulicy.Tor gokartowy przy Wojska Polskiego działa od 40 lat.