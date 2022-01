Pomocy w ustaleniu przebiegu wypadku drogowego potrzebują szczecińscy policjanci.

Funkcjonariusze co prawda zatrzymali już sprawcę - to 29-letni Ukrainiec, ale wciąż poszukują świadków zdarzenia.Chodzi o potrącenie na ulicy Królewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Galaktyki. W wyniku wypadku ranna została młoda kobieta.Doszło do niego 30 grudnia. Funkcjonariusze proszą wszystkich, którzy widzieli wypadek o kontakt z komisariatem Szczecin-Nad Odrą