Wojewoda: przepraszamy za błędy w Polskim Ładzie

Zbigniew Bogucki, w "Rozmowach pod Krawatem", jednocześnie podkreślał, że reakcja rządu na źle naliczone pensje jest natychmiastowa.

Przedstawiciel rządu w regionie zwracał uwagę, że krytykująca zmiany opozycja sama ma niewiele do zaoferowania.- Oczywiście, wielkie przepraszam za to, że były trudności, tylko my na te błędy reagujemy. Opozycja krytykuje, ale czy oni mają swój program gospodarczy? Czy mówią jak reagować na inflację? Czy mówią, jak wprowadzać różnego rodzaju programy osłonowe? Czy, wtedy kiedy rządzili to robili? To nie jest kwestia tego, że my się wyzbywamy tej odpowiedzialności. My bierzemy odpowiedzialność, dlatego tam, gdzie są te potknięcia, mówimy: "przepraszamy" i działamy. Natomiast ja bym chciał, aby kiedy opozycja krytykuje - i ma do tego prawo - mówiła też, co trzeba zrobić lepiej - komentował Bogucki.Po tygodniu obowiązywania Polskiego Ładu, minister finansów wydał zarządzenie - w myśl którego - będzie naliczone wyrównanie dla osób, które dostały niższe pensje.