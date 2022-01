Ogień pojawił się w poniedziałek o godz. 21; później wybuchły dwie butle z gazem. Akcja gaśnicza trwała przez całą noc, na zmianę pracowało kilkudziesięciu strażaków.

W domu mieszkały trzy rodziny, na szczęście nikomu nic się nie stało. Wszyscy zostali ewakuowani. W budynku zawaliła się jedna ściana.To ogromna tragedia - mówi sąsiad poszkodowanych.- Wybuchło... Myślałem, ze to może u mnie w oborze. Podbiegłem do okna, patrzę, a tu pożar! Cały budynek w płomieniach. Mury stoją, a to się spaliło do sufitu. To straszne! - relacjonował.Akcja dogaszania może potrwać jeszcze przez kilka godzin. Poszkodowane rodziny przebywają u swoich bliskich.