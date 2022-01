Leśne dzikusy otrzymają tutaj pomoc. W Wielgowie powstał "Zwierzogród"

Ranne sarny, łabędzie, gołębie czy nietoperze uzyskają tutaj niezbędną pomoc. W Wielgowie powstał Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, to kolejne miejsce w regionie, w którym schronienie znajdą wszyscy potrzebujący mieszkańcy lasu.

"Zwierzogród" dopiero co ruszył i nadal trwa jego rozbudowa, jednak już zdążył przyjąć pierwszych rannych podopiecznych - mówi Paulina Seweryniak, założycielka ośrodka, z którą udało nam się porozmawiać, kiedy jechała z rannym łabędziem na operację.- Ja już na koncie mam około 100 zwierząt, choć nie liczyłam dokładnie. Gołębie, mewy - to są zwierzęta, które głównie do nas teraz trafiają, ale też zdarzają się ptaki drapieżne. Ludzie bardzo chętnie udzielają pomocy takim zwierzakom - wymienia Seweryniak.Założycielka ośrodka równolegle zajmuje się także terapią dzieci autystycznych, którą prowadzi przy wsparciu... alpak.Więcej informacji o funkcjonowaniu ośrodka znajdziecie na ich facebookowym fanpage'u