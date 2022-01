Kąpiel przy ul. Jodłowej z... poślizgiem

Według zapowiedzi miał być czynny w pierwszych dniach stycznia, ale na pierwszą kąpiel musimy jeszcze poczekać. Chodzi o basen przy ulicy Jodłowej w Szczecinie.

Inwestycja została zakończona - zapewnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin do spraw inwestycji.- Teraz jesteśmy w trakcie procedur odbiorowych i tutaj do zakończenia tego etapu, wiadomo, że obiekt nie może zostać przekazany do użytkowania. Jeśli nie zostaną stwierdzone usterki lub kwestie, które należy poprawić, to obiekt będzie przygotowany do tego, aby przekazać go do użytkowania. To będzie wszystko dopinane w najbliższych dniach - informuje Zieliński.W związku z uszkodzeniami basenów kompleksu Szczecińskiego Domu Sportu, Miasto obiecało przyspieszyć otwarcie nowego basenu w Szkole Podstawowej nr 51, przy ul. Jodłowej.Przypomnijmy, że od 2 grudnia - przez mocne porywy wiatru i uszkodzenie krawędzi dachu - Floating Arena jest nieczynna co najmniej do końca lutego 2022 roku. Wcześniej, zawaliła się jedna ze ścian szczecińskiego Domu Sportu, co uniemożliwiło korzystanie z basenu 25-metrowego.