Owocowa jak nowa. Ponad 1000000 złotych z RFRD [ZDJĘCIA]

1 mln 700 tys. złotych kosztowała przebudowa ulicy Owocowej w Pyrzycach. Ponad 1 milion złotych dofinansowania gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W otwarciu 500-metrowej trasy wziął udział wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- Często mówimy o drogach wielkich, ekspresowych, autostradach, bo one są niesłychanie ważne, żeby połączyć i skomunikować z sobą Polskę. Ale z drugiej strony nie możemy zapominać o drogach lokalnych; gminnych czy powiatowych. I ta droga w Pyrzycach jest przykładem drogi "najbliżej mieszkańców" - podkreślił wojewoda Bogucki.



- To główna trasa w mieście - dodaje Marzena Podzińska, burmistrz Pyrzyc. - Ta droga w końcu jest drogą, są chodniki, jest nowe oświetlenie oraz bezpieczeństwo. Mamy tutaj bliskość szkoły podstawowej czy przedszkola niepublicznego.



Owocowa to ulica w centrum Pyrzyc; w jej pobliżu znajduje się szkoła, przedszkole i hala sportowa.