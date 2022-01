Ratownicy z regionu apelują: "Nie kłam medyka!"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Nie kłam medyka" - pod takim hasłem zachodniopomorscy ratownicy medyczni apelują o przekazywanie prawdziwych informacji o stanie zdrowia.

- W ostatnim czasie miało miejsce kilka wezwań do osób, które - jak się okazało - były zakażone koronawirusem, ale nie poinformowały o tym ratowników - powiedziała Paulina Heigel, rzeczniczka Wojewódzkie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Do takiej sytuacji doszło ostatnio między innymi podczas jednego z wezwań do wypadku w Szczecinie.



Obecnie w Zachodniopomorskiem są 82 zespoły ratunkowe. Zakażenie ratowników może spowodować ich wykluczenie z dyżurów, a tym samym ograniczyć dostępność do szybkiej pomocy medycznej.