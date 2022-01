"Jesteście na służbie bez względu czy macie mundur czy nie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

34. nowych funkcjonariuszy złożyło we wtorek przysięgę służbie ojczyźnie i społeczeństwu. Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

- Było to moje marzenie od dziecka. Od zawsze miałem w sobie takie wewnętrzne coś, żeby pomagać innym ludziom. Przed nami będzie teraz szkółka, w środę do niej wyjeżdżamy i już w czwartek zaczynamy lekcje - mówił posterunkowy Jakub Rajca.Jesteście policjantami nawet wtedy, gdy nie nosicie munduru - mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.- To jest służba ciężka, wymagająca, która wymaga zrozumienia ze strony bliskich, rodzin, partnerów, małżonków, rodziców. Bo to, co często powtarza w takich sytuacjach pan generał, wy jesteście na służbie bez względu czy macie mundur czy nie - mówił Bogucki.W sumie do służby w szczecińskim garnizonie przyjęto 88. kandydatów. Teraz przez wiele miesięcy będą uczyć się zawodu policjanta.