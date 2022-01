Nowe radiowozy, w tym elektryczne, otrzymali policjanci w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pięć samochodów otrzymała we wtorek zachodniopomorska policja - trzy to auta elektryczne.

Zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - mówił Marek Subocz, prezes funduszu w Szczecinie.- To bardzo ważne dla policji, która idzie z duchem czasu. Mocno się rozwija, ale też dba o ochronę środowiska. Cieszę się, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może zakupić nowy sprzęt. W tym przypadku jest to pięć pojazdów - mówił Subocz.Zakup samochodów po połowie sfinansował budżet państwa i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.Uroczyste przekazanie kluczyków odbyło się na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Będą wykorzystywane w codziennej służbie - mówiła komisarz Mirosława Rudzińska.- Oznakowane radiowozy elektryczne marki Nissan trafią do jednostek takich jak Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Komenda Powiatowa Policji w Wałczu oraz w Policach. Będą służyły do codziennych obowiązków policjantów. Pamiętajmy, że to jest nie tylko konwojowanie i praca policjantów kryminalnych, do której z reguły wykorzystywane są radiowozy nieoznakowane. Również to jest przewożenie poczty, dokumentów czy akt - mówiła Rudzińska.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dał na nowe radiowozy 730 tysięcy złotych. Resztę dołożył budżet państwa.