Legendarny lokal w Kołobrzegu do rozbiórki

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Słynny lokal mieszczący się w przybudówce kołobrzeskiego ratusza przechodzi do historii. Właśnie rozpoczęła się jego rozbiórka.

Kawiarnia "Adabar" czasy świetności przeżywała w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Charakterystyczną przybudówkę - przez kilkadziesiąt lat - można było obserwować na Placu Ratuszowym w Kołobrzegu.



Ostatnie lata stały jednak pod znakiem problemów związanych ze stanem technicznym lokalu i brakiem chętnych do jego dzierżawy od miasta.



Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu mówi, że w urzędzie zapadła decyzja o przebudowie pomieszczeń w piwnicach ratusza, a obiekt widoczny z ulicy wkrótce przejdzie do historii. - Rozpoczęła się najbardziej spektakularna część, czyli rozbiórka nadbudówki, która powstała po wojnie. Do tej pory prace trwały w środku, tam kontynuowano roboty budowlane - dodał Kujaczyński.



Prace rozbiórkowe potrwają trzy tygodnie. W piwnicach ratusza miasto planuje zorganizować centrum spotkań młodzieży. Remont tych pomieszczeń zakończy się w wakacje i będzie kosztował prawie 2 mln zł.