Miasto zakłada ewentualną relokację toru gokartowego

Nie ma mowy o likwidacji, tylko przeniesieniu. Nie wydarzy się to jednak w najbliższym czasie - tak Urząd Miasta komentuje sprawę toru gokartowego w Szczecinie.

Jak informowaliśmy, miasto przygotowuje zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o to, by zmienić przeznaczenie działek przy al. Wojska Polskiego. Dotyczy to między innymi terenu na którym jest tor i schronisko dla bezdomnych zwierząt. Urzędnicy chcą, by trafił pod zabudowę wielorodzinną. Przeciwko protestuje zarządca tory gokartowego, który w konsekwencji straci miejsce do prowadzenia działalności.Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta wyjaśnia, że plan zmiany przeznaczenia działek pojawił się już w 2012 roku.- Natomiast ze względu na to, że nie było w najbliższej perspektywie możliwości przeniesienia schroniska, te plany zostały odłożone. Dziś już wiemy, że schronisko powstanie przy ulicy Południowej. Jesteśmy w trakcie opracowywania studium i tutaj właśnie pojawił się pomysł zmiany przeznaczenia tego terenu - tłumaczy Cyza-Słomska.Jak dodaje, to musi potrwać.- Studium jest to dokument kierunkowy. W tej chwili obowiązują na tym terenie miejscowe plany, które są cały czas aktualne. Natomiast jeśli studium zostanie uchwalone, wtedy te plany będą dostosowywane do aktualnego studium. Nie ma tutaj mowy o likwidacji czegokolwiek, tylko zakładamy ewentualną relokację - mówi Cyza-Słomska.Użytkownikiem wieczystym terenu jest Polski Związek Motorowy w Szczecinie i to z jego przedstawicielami będą prowadzone negocjacje dotyczące nowej działki.