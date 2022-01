Fot. ZDiTM

Duże ułatwienie dla kierowców w okolicy Urzędu Miejskiego w Szczecinie. W środę po południu otwarty zostanie kolejny fragment modernizowanej alei Jana Pawła II.

Chodzi o odcinek od ul. Felczaka do ul. Niedziałkowskiego. Prace brukarskie pod specjalnymi namiotami, chroniącymi przed zimnem, wciąż prowadzone są na jezdni zachodniej alei. To pomiędzy ul. Niedziałkowskiego a pl. Grunwaldzkim.



Koszt całej inwestycji to ok. 24 mln złotych.