Aukcje i mecz charytatywny dla synka zmarłego piłkarza

Koszulki z podpisami piłkarzy, piłki, rękawice i wiele innych gadżetów znalazło się na internetowej aukcji na rzecz Maksa - synka zmarłego tragicznie piłkarza ze Świnoujścia.

Koledzy z murawy wytrwale zbierają fundusze na zabezpieczenie przyszłości chłopca.Cel to 100 tys. zł. Czas na realizację - niespełna 50 dni. Koledzy zmarłego tragicznie Kacpra Tworka postanowili wesprzeć jego czteroletniego synka, zapewniając mu fundusze na start w dorosłość. Założyli zbiórkę na portalu zrzutka, a także internetową aukcję - mówi Łukasz Kupczyk, trener KS Prawobrzeże.- Cel zbiórki jest generalnie taki, żeby zapewnić przyszłość synkowi Kacpra - mówi Kupczyk.Medal z finału Superpucharu Ekstraklasy czy koszulki z podpisami reprezentantów Polski nie tylko w piłce nożnej, to tylko niektóre wystawione na aukcję przedmioty. Poza tym odbędzie się charytatywny mecz, na który zaprasza Radosław Majewski.- Szczytny cel. Będą licytacje i fajne gadżety do wygrania - mówi Majewski.Mecz charytatywny między Flotą a Prawobrzeżem Świnoujście już w najbliższą sobotę o godzinie 13.30 na stadionie przy ul. Białoruskiej.