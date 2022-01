Politycy komentują spór o baner na balustradzie balkonu

Z jednej strony poparcie dla wywieszania haseł wspierających strajk kobiet, z drugiej strony wyraźny sprzeciw dla haseł otuchy dla mundurowych - tak goście audycji "Radia Szczecin na Wieczór" komentowali sprawę pana Henryka Urbańskiego.

Mieszkaniec osiedla Bukowego w Szczecinie, na balustradzie balkonu zawiesił baner z hasłem #muremzapolskimmundurem, a spółdzielnia mieszkaniowa każe go zdjąć.Krzysztof Romaniowski, szczeciński radny PiS, uważa sprawę za absurdalną, ponieważ baner nie jest agitacją polityczną, a wsparciem dla żołnierzy broniących granicy naszego kraju.- Tu nie chodzi o politykę. Gdyby to był baner jakiegoś polityka. Czy z partii Prawa i Sprawiedliwości czy z Koalicji Obywatelskiej, to wtedy rozumiem, że jest to baner polityczny. Mogą być, co do tego jakieś wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o baner #muremzapolskimmundurem to wyrażamy podziękowanie naszym żołnierzom - powiedział Romianowski.- Baner nie powinien wisieć, ponieważ chodzi w tym przypadku o kwestię przestrzegania prawa - twierdzi Dominika Jackowski, radna Koalicji Obywatelskiej. - Argumentacja, że to piękny baner i on chciał dobrze, to nie jest argumentacja. Musi być podstawa prawna. A podstawa prawna jest taka, że regulamin mówi o częściach wspólnych. Żeby cokolwiek zawiesić na częściach wspólnych potrzebna jest zgoda.Pan Henryk twierdzi, że nikt z mieszkańców bloku nie był oburzony banerem na jego balkonie. - Zarząd spółdzielni podjął błędną decyzję i powinien się wycofać. Baner nikomu nie przeszkadza - uważa pan Henryk.Prezes spółdzielni mieszkaniowej "Dąb" Józef Karbowniczyn, baner każe zdjąć i grozi karami, bo jego zdaniem zawisł nielegalnie.