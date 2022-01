Samolot nisko latający nad Szczecinem nie dawał we wtorek zasnąć mieszkańcom. Nad miastem przelatywał od popołudnia do późnego wieczora.

- Co się dzieje nad Szczecinem? Chmary samolotów i helikopterów od późnych godzin popołudniowych do późnych godzin wieczornych - pytali słuchacze.



Jak ustaliliśmy, samolot należy do firmy wykonującej komercyjne zdjęcia lotnicze dla różnych instytucji i firm. Wykonywał zdjęcia przy wykorzystaniu termowizji, by sprawdzić, które miejsca i budynki w Szczecinie narażone są na największą utratę ciepła. Mogą one zostać w późniejszym czasie wykorzystane np. do opracowania map termalnych i przeprowadzenia diagnostyki termowizyjnej. Samolot latał na zlecenie SEC-u.