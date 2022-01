Prezes polickiego ZWiK-u wyprosił Komisję Rewizyjną [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Bezprecedensowa sytuacja w samorządzie Gminy Police. Chodzi o kontrolę Komisji Rewizyjnej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, nie dopuścił do niej prezes spółki Rafał Zieliński.

Zdaniem radnego klubu "Projekt Police" Krystiana Kowalewskiego, taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy w historii polickiego samorządu.



- Stawiliśmy się o godzinie umówionej 11:00 przed siedzibą zakładu. Poczekaliśmy chwilkę na wpuszczenie. Po wpuszczeniu się okazało, że prezes przyszedł na zebranie i powiedział, że według jego oczekiwań powinno być pięć osób, a nie siedem. On na siedem jest nieprzygotowany. W związku z czym postawił warunek, że albo będzie pięć osób, albo opuści to spotkanie i nie będzie z nami rozmawiał. Spotkanie opuścił i na tym badanie naszej komisji się skończyło - tłumaczył Kowalewski.



Zdaniem prezesa polickiego ZWiK-u Rafała Zielińskiego, kontrola w spółce nie mogła się odbyć, między innymi ze względu na obostrzenia epidemiczne.



- Przewodniczący skierował do mnie, do spółki pismo, wskazując zakres kontroli oraz ilość osób, która będzie uczestniczyła w kontroli. Wskazał pięciu radnych, którzy są członkami komisji rewizyjnej, natomiast zjawiło się siedmiu radnych. W związku z tym, ja wyraziłem swoje stanowisko, że jest to niezgodne ze statutem gminnym i niezgodne z pismem, które zostało mi przesłane przez pana przewodniczącego - odpowiadał Zieliński.



Zaplanowana w polickim ZWiK-u kontrola prawdopodobnie przeprowadzona zostanie 20 stycznia. Nie odbędzie się w siedzibie spółki, a w pomieszczeniach Biura Rady Miejskiej w Policach.