Kolejne opóźnienia torowej rewolucji na Niebuszewie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Torowa rewolucja" - czyli przebudowa infrastruktury tramwajowej na Niebuszewie - z opóźnieniem.

Mija rok od rozpoczęcia prac budowlanych w rejonie Dworca Niebuszewo, a ruch kołowy i tramwajowy nadal jest niemożliwy. Pierwotnie prace związane z tą "torową rewolucją" miały skończyć się w październiku, później w grudniu.



Na miejscu robotników brak, mieszkańcy są niezadowoleni.



- Jest bałagan. Dojścia są niedobre. Jak tam mieszkamy, niech pan zobaczy, tam jest normalny bałagan. - Tramwaje nie jeżdżą. Miało być to po roku otwarte, a na razie nie ma widoku, żeby szybko ruszyły - mówią mieszkańcy.



Przesunięcie harmonogramu prac na Niebuszewie rzeczywiście jest - mówiła Hanna Pieczyńska, rzeczniczka spółki Tramwaje Szczecińskie.



- Niestety m.in. niespodzianki w infrastrukturze podziemnej spowodowały przesunięcie harmonogramu w tym rejonie. Ta część na Niebuszewie w tej chwili ma możliwość otwarcia mniej więcej wiosną. Ten okres zimowy spowodował, że części prac, które w ramach pierwotnego harmonogramu były do przeprowadzenia w pewnym okresie, nie można ich przeprowadzić ze względu na niskie temperatury - mówiła Pieczyńska.



Realizowany projekt to jedna z największych inwestycji w Szczecinie. Przebudowa całego torowiska od pl. Żołnierza Polskiego do Dworca Niebuszewo powinna zostać zakończona do stycznia 2023 r. Koszt wszystkich prac to 174 mln zł.