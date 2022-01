Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Ponad 11 tysięcy wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy złożyli mieszkańcy regionu. W ramach programu rodzice dzieci mogą otrzymać maksymalnie 12 tys. złotych.

Świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach, po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica.



Wniosek o RKO można złożyć wyłącznie elektronicznie - mówi Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego ZUS-u. - Z naszych analiz wynika, że średni czas wypełnienia wniosku na PUE ZUS to jedynie 12 minut. Rodzice składają wnioski o różnych porach dnia i nocy. Najważniejsze, że mogą to zrobić przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i to od nich zależy, kiedy to zrobią.



Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.