Konfederacja: szczecińska filharmonia chce segregacji widzów?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Dlaczego chcecie segregować melomanów?" - takie pytanie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza zadaje szczeciński oddział Konfederacji.

Działacze partii chcą się dowiedzieć, na jakiej podstawie prawnej pracownicy filharmonii weryfikowali status zaszczepienia widzów.



Według działaczy doszło m.in. do złamania artykułu o dyskryminacji w życiu społecznym.

Głos w tej sprawie zabrał Kamil Walczyk, członek szczecińskiego oddziału Konfederacji.



- Nie zgadzamy się na dyskryminację osób czy to zaszczepionych, czy niezaszczepionych. Jeśli byłaby to instytucja prywatna, a nie publiczna, czyli bezpośrednio finansowana z naszych podatków, to taka sytuacja, jak weryfikacja tego typu rzeczy byłaby zgodna z prawem. Osoba prywatna ma do tego prawo. Natomiast nie filharmonia, bo finansowana jest z naszych pieniędzy - podkreślał Walczyk.



Filharmonia ma 14 dni na odpowiedź. W przypadku braku reakcji - Konfederacja złoży zawiadomienie do prokuratury o naruszeniu prawa.



W tej chwili Radio Szczecin czeka na oświadczenie rzecznika filharmonii w tej sprawie.