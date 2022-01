Mieszkańcy narzekają na brak miejsc parkingowych na Podzamczu [ZDJĘCIA]

Problemy z parkowaniem mieszkańców ulicy Panieńskiej na szczecińskim Podzamczu.

Od 29 grudnia to granica Strefy Zamieszkania Stare Miasto i tym samym strefy podwyższonych opłat za pozostawienie swojego auta. W efekcie wielu kierowców zamiast płacić 6 złotych za godzinę np. przy Rynku Siennym, zostawia samochód kilkadziesiąt metrów dalej, na ul. Panieńskiej, gdzie opłata wynosi 3,70 zł.Wykupiłem abonament na parkowanie na swojej ulicy, ale tam nie ma w ogóle miejsca. Podobnie jest na przyległych - mówił w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji " pan Janusz, mieszkaniec ul. Panieńskiej.- Ul. Kurkowa jest ulicą zamkniętą dla parkowania. Jest postawiony znak zakazu zatrzymywania i postoju. W międzyczasie dostaliśmy już po 100 złotych mandatu. My nie mamy gdzie zaparkować - mówił pan Janusz.Są trudności - przyznał Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.- Uliczki podzamcza zostały uporządkowane, jeśli chodzi o ten chaos parkingowy, który był do tej pory. I to zwiększyło ciśnienie na miejsca na ul. Panieńskiej. Jakimś rozwiązaniem jest jeszcze parking PPN pod Trasą Zamkową. Tutaj jest taki pomysł, aby posiadacze karty Stare Miasto mogli parkować na PPN Trasa Zamkowa - tłumaczył Jachim.Na jakiekolwiek zmiany muszą się jednak zgodzić radni. Wojciech Jachim dodał, że cały czas spółka zbiera uwagi od mieszkańców i będą one analizowane w drugiej połowie stycznia.