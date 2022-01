Ceny za ogrzewanie i ciepłą wodę w górę? W Szczecinie niewiele

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Maksymalnie do pięciu procent mogą wzrosnąć w tym roku ceny za ogrzewanie i ciepłą wodę dla mieszkańców Szczecina - zapewnia Danuta Misztal, rzecznik Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Wniosek o tak niewielką podwyżkę jest spowodowany podpisaniem przez SEC korzystnych kontraktów z firmami dostarczającymi ciepło.



Spółka wysłała propozycję nowej taryfy do Urzędu Regulacji Energetyki, teraz czeka na jej zatwierdzenie.



- Jeżeli Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzi te taryfy, to zmiana cen na pewno nie będzie dwucyfrowa. Będzie się mieściła w przedziale jednocyfrowym. Myślę, że to dobra wiadomość dla naszych klientów, odbiorców - powiedział Misztal.



Przypomnijmy, że po wprowadzeniu podwyżek za energię ciepła rząd przygotował dodatek osłonowy rekompensujący wyższe ceny na rachunkach za energię. Dodatek osłonowy przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają 2100 i 1500 zł netto w gospodarstwach jedno i wieloosobowych. Świadczenia przyznaje gmina, ale często obowiązek powierzany jest Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej.